Страна и люди
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Страна и люди

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Пленный Дымарчук рассказал, что солдат ВСУ сажали на курение «травы»

Пленный Дымарчук рассказал, что солдат ВСУ сажали на курение «травы»

Взятый в плен украинец Сергей Дымарчук рассказал представителям Минобороны России, что обеспечение и питание в ВСУ было плохое, теплую одежду приходилось покупать за свой счет, при этом украинские волонтеры сажали ВСУшников на употребление наркокурительной травы.

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