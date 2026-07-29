Юрий Ильинов

Плацдарм «коалиции желающих» в Одессе уничтожен Минобороны РФ сообщило о новых ударах по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Утром 28 июля российские войска продолжили наносить удары по украинским портам и судам. Систематические удары продолжаются уже несколько недель. В чем их главная цель? На этот вопрос ответил военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Как сообщили в военном ведомстве, в северо-западной акватории Черного моря ударными беспилотниками поражено судно-«балкер», перевозившее военные грузы. В порту Николаева, в свою очередь, был нанесен удар по килекторному судну. Килекторные суда — это специализированные вспомогательные корабли, по сути являющиеся мощными плавучими кранами, используемые для подводных, спасательных и портовых работ. Эта атака стала частью систематической кампании, которую российские военные ведут в последние недели. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины, и морским судам, участвующим в перевозке грузов для украинской армии. Накануне, 27 июля, сообщалось об ударах по двум сухогрузам в порту Николаева в момент разгрузки военного снаряжения. Кроме того, в предыдущие дни российские силы поразили два балкера с военными грузами в Днепровско-Бугском лимане, контейнерный терминал в порту Черноморск, а также еще один балкер южнее Одессы. По данным Минобороны РФ, за период с 18 по 24 июля российские войска уже поразили 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, включая сухогрузы, балкеры и контейнеровозы. Атаки затронули объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, которые использовались для хранения и перевалки военных грузов и горюче-смазочных материалов. Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин оценил значение системных ударов по портам. — Это планомерная и системная работа по «отключению» Украины от Черного моря, а вовсе не разовые акции. Посмотрите, что происходит: удары наносятся по складам с военными грузами, по перегрузочной инфраструктуре, по самим судам, перевозящим вооружение, и по резервуарам с горюче-смазочными материалами, без которых украинская техника просто встанет. Мы видим, что поражаются не только порты Одессы, Николаева и Черноморска, но и суда в акватории — их уже только за неделю было 27. Налицо полноценная морская блокада. — Некоторые эксперты связывают эту кампанию с намерением западной «коалиции желающих», прежде всего Франции и Англии, ввести на Украину так называемый «миротворческий контингент». Могут ли удары по портам быть направлены на срыв этой подготовки? — Совершенно верно. Мы понимаем, что через порты Черного моря идет не только оружие: Запад создает там инфраструктуру, чтобы в перспективе иметь возможность завести свои контингенты — логистические базы, узлы связи, пункты приема и выгрузки тяжелой техники. «Коалиция желающих» лелеет планы разместить «миротворцев», но для этого нужна работающая портовая инфраструктура. Мы эту инфраструктуру выбиваем методично и жестко. Если они планировали создать плацдарм — мы этот плацдарм ликвидируем еще на стадии подготовки. —​ Какова главная цель этих ударов? — Цель простая — лишить ВСУ возможности получать военную помощь по морю. И, что важно, заставить иностранных перевозчиков бояться заходить в украинские порты. Рейсы в Одессу или Николаев становятся смертельно опасными, цена страховок взлетает до небес, суда фактически парализованы. Это перекрывает важнейшую артерию снабжения. Думаю, в перспективе к ударам дронами и ракетами может подключиться и Черноморский флот с его возможностями. Мы не оставим им ни одного шанса для спокойной работы ВСУ и «коалиции желающих» повоевать с нами руками украинцев…