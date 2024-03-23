Шакира рассказала, как ее старшему сыну удалось справиться с уходом отца из семьи

Певица призналась, что начинает радоваться своей новой жизни. Шакира с Миланом и Сашей LEGION-MEDIAШакире наконец-то удалось смириться с тем, что ей пришлось расстаться с гражданским супругом и отцом двух ее сыновейЖераром Пике.
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