Шакира рассказала, как ее старшему сыну удалось справиться с уходом отца из семьи

Певица призналась, что начинает радоваться своей новой жизни. Шакира с Миланом и Сашей LEGION-MEDIAШакире наконец-то удалось смириться с тем, что ей пришлось расстаться с гражданским супругом и отцом двух ее сыновейЖераром Пике.