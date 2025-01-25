В Оперштабе Кубани рассказали, сколько замазученного песка очистила установка грохот

В Оперштабе Кубани рассказали, сколько замазученного песка очистила установка грохотВ хуторе Воскресенском на специальной площадке произвели сортировку более 8 тысяч тонн песка, загрязнённого нефтепродуктами.
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