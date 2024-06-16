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Неделя на Южном Урале начнется дождями и грозами

Неделя на Южном Урале начнется дождями и грозами

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 17 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

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