Вице-премьер Чибисов возглавит 5 министерств в Пермском крае

С 15 октября 2026 года в Пермском крае вступает в силу новая схема распределения полномочий в правительстве, в рамках которой Дмитрий Беланович покинул пост вице-премьера, курировавшего министерство природных ресурсов, а временное руководство ведомством возложено на Елену Шишкину.