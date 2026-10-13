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Царьград

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Вице-премьер Чибисов возглавит 5 министерств в Пермском крае

Вице-премьер Чибисов возглавит 5 министерств в Пермском крае

С 15 октября 2026 года в Пермском крае вступает в силу новая схема распределения полномочий в правительстве, в рамках которой Дмитрий Беланович покинул пост вице-премьера, курировавшего министерство природных ресурсов, а временное руководство ведомством возложено на Елену Шишкину.

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