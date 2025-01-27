В страшном ДТП в Крыму погибли два человека, еще четверо в больнице

Фото: пресс-служба ГосавтоинспекцииВчера вечером водитель «ВАЗ 2101», направляясь из села Краснознаменка в сторону поселка Октябрьское, при выполнении маневра обгона не учел дорожную обстановку и погодные условия, выехал на встречную полосу, где на обочине столкнулся с автомобилем «FIAT ALBEA», за рулем которого находился водитель 1988 года рождения.