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Порядок, государство

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В Удмуртии полицейские и общественники организовали мероприятие «Школа полиции»

В Удмуртии в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские совместно с представителями Общественного совета при региональном МВД организовали мероприятие «Школа полиции» для детей, отдыхающих в детском лагере «Берёзовая роща».

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