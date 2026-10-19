Модель стала второй машиной бренда Tank, производство которой локализовали на площадке «Автотор» В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство рамного внедорожника Tank 500.
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