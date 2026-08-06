Украинская сторона сообщает, что российские FPV-дроны уже летают по улицам Сум. Вскоре их будет существенно больше, чем сейчас.
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Украинская сторона сообщает, что российские FPV-дроны уже летают по улицам Сум. Вскоре их будет существенно больше, чем сейчас.
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