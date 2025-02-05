Ректор АлтГТУ Марков об отказе от бакалавриата, ЕГЭ и корыстных репетиторах

Андрей Марков — о новой системе высшего образования, перспективе отмены ЕГЭ, олимпиадниках и многом другом Чуть больше года отделяет Россию от полного отказа от бакалавриата: с 1 сентября 2026 года страна перейдет на базовое и специализированное высшее образование.
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