В Самаре менеджера по работе с клиентами обманули мошенники

30-летний менеджер по работе с клиентами столкнулся с мошенничеством через мессенджер. Неизвестный выдавал себя за сотрудника "Госуслуг".
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