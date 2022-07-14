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Билл Гейтс отдаст почти все свое состояние на благотворительность: "Я покину список самых богатых людей мира"

Билл Гейтс отдаст почти все свое состояние на благотворительность: "Я покину список самых богатых людей мира"

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой Гейтс.

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