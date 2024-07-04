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Царьград

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Кардиолог Васильев назвал нестандартные симптомы инфаркта миокарда

Кардиолог Васильев назвал нестандартные симптомы инфаркта миокарда

Врач отмечает, что мужчины обычно сталкиваются с этими симптомами в возрасте 40–50 лет, а женщины — в 50–60 лет.

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