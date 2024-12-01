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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудряшов создает команду «с турецким происхождением» для участия в Медиалиге

«Федя, действительно, создает свой медиаклуб. Это будет классная команда с турецким происхождением, с русским менеджментом и российским колоритом.

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