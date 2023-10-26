Минфин: windfall tax может превысить планируемые 300 млрд не более чем на 5%

Минфин России ожидают, что размер сборов по налогу на сверхприбыль (windfall tax) может превысить планируемые ранее 300 млрд рублей не более чем на 5%, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии