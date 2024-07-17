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Взмах «Рапиры» снес пехоту ВСУ: успехи российской армии к утру 16 июля

Взмах «Рапиры» снес пехоту ВСУ: успехи российской армии к утру 16 июля

Вчера 3,1K прочитали Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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