Взмах «Рапиры» снес пехоту ВСУ: успехи российской армии к утру 16 июля

Вчера 3,1K прочитали Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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