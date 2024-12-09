Ситуацию с отоплением обсуждал в Омске сибирский полпред Анатолий Серышев. В регион он приезжал на минувших выходных.
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Ситуацию с отоплением обсуждал в Омске сибирский полпред Анатолий Серышев. В регион он приезжал на минувших выходных.