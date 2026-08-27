Nutrition: реакция холестерина на низкоуглеводную диету связана с генами

Ученые выяснили, что реакция «плохого» холестерина на низкоуглеводную диету во многом зависит от генов: у людей с наследственной склонностью к высокому холестерину он на такой диете растет заметно сильнее, особенно если в рационе много насыщенных жиров.
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