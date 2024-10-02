Двое, включая школьника, оказались в больнице после ДТП на улице Бабушкина, 55. Авария произошла утром 2 октября.
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Двое, включая школьника, оказались в больнице после ДТП на улице Бабушкина, 55. Авария произошла утром 2 октября.