Поступают сообщения, что на Харьковском направлении российские войска ликвидировали коллаборациониста Ильдара Дадина, с которым в свое время активно носилась российская пятая колонна, пытаясь представить его "узником совести", который на деле оказался обычной падалью прислуживавшей украинским нацистам.
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