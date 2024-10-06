Поступают сообщения, что на Харьковском направлении российские войска ликвидировали коллаборациониста Ильдара Дадина, с которым в свое время активно носилась российская пятая колонна, пытаясь представить его "узником совести", который на деле оказался обычной падалью прислуживавшей украинским нацистам.