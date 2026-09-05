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Захарова назвала «точкой невозврата» угрозы Зеленского атаковать авиацию РФ

Захарова назвала «точкой невозврата» угрозы Зеленского атаковать авиацию РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Владимира Зеленского нанести удары по гражданской авиационной инфраструктуре России, заявила, что они стали «точкой невозврата» для стран, которые его поддерживают.

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