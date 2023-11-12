Подрыв поезда в Рязанской области признали терактом

Из-за взрыва СВУ с рельсов сошёл грузовой поезд.фото: t.me/sledcom_press--> Следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт» по факту схода вагонов в Рязанской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
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