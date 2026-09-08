39-я Московская ярмарка привлекла 50 тыс. посетителей за 5 дней

39-я Московская международная книжная ярмарка завершилась 6 сентября, собрав 50 тыс. посетителей. Участвовали более 300 издательств из России и других стран.
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