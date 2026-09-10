Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"У вас есть три дня": Путин передал Лондону суровый привет

"У вас есть три дня": Путин передал Лондону суровый привет

Путин на фоне провокаций Лондона передал ему "привет". И чтобы научиться дышать под водой, у британцев есть всего три дня, заметили в китайском Sohu.

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