В Долине Смерти обнаружили уникальное временно возникшее озеро

Обычно такие водоемы высыхают в течение нескольких недель.С помощью спутниковых данных NASA было обнаружено необычное природное явление — временно возникшее озеро в Долине Смерти, которое наблюдается уже несколько месяцев, сообщает Hi-Tech Mail.
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