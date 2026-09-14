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Царьград

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Минобороны Китая заявило об угрозе от учений США, Японии, Австралии

Минобороны Китая заявило об угрозе от учений США, Японии, Австралии

Китай выразил обеспокоенность военными учениями Японии, США и Австралии, проходящими с 8 по 24 сентября, предупредив об угрозе гонки вооружений.

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