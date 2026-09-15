BepiColombo впервые включил лазерный альтиметр у Меркурия — теперь аппарат сможет начать строить карту планеты

С научной орбиты он сможет измерять рельеф Меркурия с точностью до 1 м и искать признаки льда в постоянно затенённых полярных кратерах На борту европейско-японской межпланетной станции BepiColombo впервые включили лазерный альтиметр BELA (BepiColombo Laser Altimeter) — прибор, который будет измерять поверхность Меркурия с помощью лазерных импульсов.
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