iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

BepiColombo впервые включил лазерный альтиметр у Меркурия — теперь аппарат сможет начать строить карту планеты

BepiColombo впервые включил лазерный альтиметр у Меркурия — теперь аппарат сможет начать строить карту планеты

С научной орбиты он сможет измерять рельеф Меркурия с точностью до 1 м и искать признаки льда в постоянно затенённых полярных кратерах На борту европейско-японской межпланетной станции BepiColombo впервые включили лазерный альтиметр BELA (BepiColombo Laser Altimeter) — прибор, который будет измерять поверхность Меркурия с помощью лазерных импульсов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым