smi.media

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Даже если бы это было так, то, любовницу, "которая влияет на дела ведомства" в пользу России, можно только приветство...Путин хочет заста...
  • Александр Ширай
    Необходимо развивать рынок и качество нелетального оружия, ИСЗ, а также автоматизированные охранные системы. Это позв...В РПЦ после траге...
  • Бендер Задунайский
    Какой идиот , прости Господи !В РПЦ призвали за...

Пять палестинцев были убиты силами безопасности Израиля

Как минимум пять граждан Палестины были убиты Израилем после того, как между палестинцами и израильскими силами безопасности в ночь на 26 сентября начался вооруженный конфликт на Западном берегу реки Иордан, передает издание The Jerusalem Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх