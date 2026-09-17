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Царьград

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Врач Абделькадер Хамави рассказал о важности физической активности после 45 лет

Врач Абделькадер Хамави рассказал о важности физической активности после 45 лет

Врач-реабилитолог Абделькадер Хамави из Бейрута объяснил, почему регулярная физическая активность после 45 лет важнее интенсивности тренировок.

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