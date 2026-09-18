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HYROX Athlete Joanna Wietrzyk Has Addressed The Viral Footage Of Her Toilet Mishap Mid-Race

HYROX Athlete Joanna Wietrzyk Has Addressed The Viral Footage Of Her Toilet Mishap Mid-Race

"I want to offer my sincere apology to the people of China, my fellow competitors, the spectators and the HYROX organizers for what happened during the race in Beijing.

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