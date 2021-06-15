Военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь форсировали водную преграду на полигоне Раевский в рамках подготовки к совместному учению «Славянское братство-2021»

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне «Раевский» под Новороссийском.
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