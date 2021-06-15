Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Буржуинские Полицейские открывают памятник Советским Милиционерам. Дело хорошее. Правоприемство. А только Сталин не о...Владимир Колоколь...
  • Konstantin Петров
    У меня с детства прививка от оспы. Пойдет? Сказано же, что можно с любой прививкой!Турция теперь при...
  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...

Военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь форсировали водную преграду на полигоне Раевский в рамках подготовки к совместному учению «Славянское братство-2021»

Военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь форсировали водную преграду на полигоне Раевский в рамках подготовки к совместному учению «Славянское братство-2021»

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх