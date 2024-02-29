"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

Татьянка Яцук

А назапускали уже- и украинцев, и таджиков, и пр. выше крыши- теперь сами запускальщики не знают- как расхлебать...и с теми, и с этими... на лбу у каждого не написано- он хороший или плохой и нутро своё он не вывернет, признавшись, что искренне любит или так же искренне ненавидит... вывод- или закрывать границы, или всех- приезжантов через полиграф пропускать, ибо Дарьи Дугины и Владлены Татарские у нас не лишние....