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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

Сначала вот вам такая история от одного известного блогера, бывшего украинца, но уже как 10 лет переехавшего в Крым, где он работает преподавателям в ВУЗе: "По заявлениям российских чиновников в РФ из Украины переехали почти 2 млн.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
А назапускали уже- и украинцев, и таджиков, и пр. выше крыши- теперь сами запускальщики не знают- как расхлебать...и с теми, и с этими... на лбу у каждого не написано- он хороший или плохой и нутро своё он не вывернет, признавшись, что искренне любит или так же искренне ненавидит... вывод- или закрывать границы, или всех- приезжантов через полиграф пропускать, ибо Дарьи Дугины и Владлены Татарские у нас не лишние....
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1 час.
Татьянка Яцук
ничуть!
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1 час.
МА
Мишка Анисимов
Что за чудик такую фигню написал ? А другие чудики эту фигню обсасывают ! Дебилы !
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1 час.

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