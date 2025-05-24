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В США указали на безвыходное положение Зеленского после разговора Путина и Трампа

В США указали на безвыходное положение Зеленского после разговора Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом глава России Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на Украине, считает экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн.

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