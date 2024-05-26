Красноярская триатлонистка потеряла цепь гонке в Анапе и победила

Красноярская триатлонистка Карина Гузиковская потеряла цепь велосипеда во время состязаний в Анапе. Девушка была в нескольких десятках метрах от финиша, когда сломался велик, а вместе с этим с ног слетела обувь.
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