Новоаннинские аграрии в лидерах по урожайности ✅В четырёх районах Волгоградской области в ходе уборочной кампании аграрии преодолели символический рубеж в 100 тысяч тонн.
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Новоаннинские аграрии в лидерах по урожайности ✅В четырёх районах Волгоградской области в ходе уборочной кампании аграрии преодолели символический рубеж в 100 тысяч тонн.
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