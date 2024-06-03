Депутат раскритиковал Бузову из-за ее наряда на выступлении в День защиты детей

По словам парламентария, 1 июня выступать в таком виде было "особенно вызывающе" Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров раскритиковал певицу Ольгу Бузову из-за откровенного боди, в котором на выступила на VK Fest в Уфе 1 июня.