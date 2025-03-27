Сотрудники Управлении по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области вместе с общественницей МВД России помогли незрячему гражданину Конго получить вид на жительство

В Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области обратилась член Общественного совета при ведомстве Милада Ребус с просьбой помочь иностранному гражданину, попавшую в трудную жизненную ситуацию.
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