В космосе запустят электросеть для спутников

Впервые у спутников может появиться подобие общей электросети. Вместо того чтобы полагаться только на собственные солнечные панели и аккумуляторы, аппараты смогут подпитываться от соседей по орбите с помощью лазерного луча.
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