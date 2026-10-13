Доллар, гудбай! Автор «Черного лебедя» назвал реального конкурента американской валюты

Александр Разуваев: Европейцы и японцы в обозримой перспективе вряд ли вернут России ее золотовалютные резервы Георгий Смирнов Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO / www.
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