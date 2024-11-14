Китайцы изготавливают для России новые помехоустойчивые беспилотники

Сообщают, что Россия использует новый тип беспилотников для обхода украинских РЭБ. Вместо беспроводного управления в них используют километры оптоволоконного кабеля, который распутывается по мере полета к цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии