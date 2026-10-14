Выдачу лицензий на открытие новых частных вузов необходимо приостановить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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