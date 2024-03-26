Депутат Рады Дубинский заявил о проблеме из-за бездеятельности Киева в экономике

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который на текущий момент находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что экономика Украины во время конфликта с Россией сталкивается с системным вызовом.
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