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Жаркий лед августа: VIII Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

Жаркий лед августа: VIII Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

Сегодня, 1 августа, ледовые арены Московской области дали старт одному из самых масштабных и значимых событий в детско-юношеском хоккее — VIII Кубку Александра Овечкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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