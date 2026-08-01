Жаркий лед августа: VIII Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

Сегодня, 1 августа, ледовые арены Московской области дали старт одному из самых масштабных и значимых событий в детско-юношеском хоккее — VIII Кубку Александра Овечкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
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