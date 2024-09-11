Государство БАБ

Милада Семидола

Александр Николаевич, я на вас давно подписана и во многом в данном вопросе с вами согласна. Но это произошло не сразу, а после 45 года. Мой муженек, был таким маменьким сынком, (год рождения 1948). Умер, счастья с ним не было. Но вы разве не заметили, что это происходит не только в России, а по всему миру, на всей Земле. Цикл - солнечный 12 лет. И кажется сейчас такое время тоже наступило. Эту тему хорошо бы развить, что я вам и предлагаю. И кстати при господстве Баб войн не было. Вы ведь прекрасно знаете историю Руси.А при господстве мужчин - одни войны. Я имею ввиду матриархат.Спасибо вам заранее, если рассмотрите эту тему, а я просто не умею писать.😀😀😀😀😀