RT: ученые из МГУ нашли метод обнаружения воды на астероидах

Ученые из МГУ им. Ломоносова нашли метод, который позволяет обнаружить на астероидах водяной лед. В перспективе вода с небесных тел может использоваться участниками космических миссий как источник водорода для ракетного топлива, объяснили RT в Российском научном фонде.