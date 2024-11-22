В Кургане открыли первый в области центр развития физкультуры и спорта для детей

В Кургане открылся первый региональный центр развития физической культуры и спорта. Он предназначен для определения спортивных предрасположенностей у детей в возрасте от 5,5 до 12,5 года с помощью комплекса «Стань чемпионом».
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