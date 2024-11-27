Третий по счету: новый министр обороны Китая также оказался под следствием по подозрению в коррупции – FT

По словам официальных лиц США, знакомых с ситуацией, Китай начал расследование в отношении своего нового министра обороны в связи с последним коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии Китая.
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