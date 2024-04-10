У Вольффа есть список из трех кандидатов для «Мерседеса» – Феттель в него не входит (Bild)

Себастьян Феттель не является кандидатом на место в «Мерседесе». Считается, что Феттель задумывается о возобновлении карьеры, однако при этом его кандидатуру, по информации Bild, не рассматривают в «Мерседесе», где заняты поисками замены для уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
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