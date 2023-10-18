Горелкин предложил ФАС еще раз присмотреться к Apple

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в соцсетях предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить на предмет нарушений позицию Apple в части установки приложений на «яблочную» технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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